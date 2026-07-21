بلدية دبي ترصد 1385 مخالفة في مواقع البناء خلال يونيو

كشفت بلدية دبي عن رصد أكثر من 1,385 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يونيو الماضي، وتعلقت هذه المخالفات بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الهندسية المعتمدة ومعايير السلامة الإنشائية، مؤكدة أنه تم اتخاذ جمع الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.

وشددت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها على التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في متابعة مواقع البناء، والتحقق من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الهندسية المعتمدة، بما يدعم تطوير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها دبي.

منظومة رقابية

وتفصيلاً، أوضحت البلدية أن هذه الضبطيات جاءت إثر تنفيذ الفرق الهندسية والرقابية لمنظومة تفتيشية متكاملة، من خلال إجراء 6887 زيارة تفتيشية ميدانية لمواقع البناء قيد الإنشاء بمختلف مراحلها للتحقق من سلامة الأعمال الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.

مؤشرات

وأظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن البلدية أن أعمال الرقابة الهندسية خلال الشهر الماضي غطت مساحات شاسعة من المشاريع قيد الإنشاء قاربت 44 مليون متر مربع، مما يعكس المتابعة الحثيثة والدقيقة لجميع المشاريع العمرانية في الإمارة. كما استقبلت البلدية 767 بلاغاً من المتعاملين، حيث تم التعامل معها جميعاً بكفاءة عالية وسرعة استجابة فائقة من خلال فرق الطوارئ والمفتشين لضمان تصحيح أي أوضاع غير مطابقة فوراً في الميدان.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بلدية دبي أن كمية الخرسانة الجاهزة الموردة للمشاريع قيد الإنشاء بلغت نحو 336,210 أمتار مكعبة خلال شهر يونيو الماضي، تم استخدمها في صب العناصر الإنشائية للمشاريع المختلفة، تحت إشراف هندسي يضمن سلامة الخلطات ومطابقتها للأكواد الهندسية المعتمدة، لضمان ريادة دبي كنموذج عالمي للبيئة العمرانية المستدامة والآمنة.