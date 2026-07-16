بلدية دبي تحدد متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل

حددت بلدية دبي الإرشادات الفنية بشأن متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن الطبيعة، ولتشغيل وصيانة برادات الشرب العامة، وثلاجات السبيل المنتشرة في المساجد والحدائق والأحياء السكنية، وذلك بهدف تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وضمان الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة في تركيب وصيانة وتشغيل برادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن العامة في إمارة دبي، لتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، إلى جانب توعية الملاك والمشغلين والعاملين حول أخطار الصحة والسلامة العامة المرتبطة ببرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل، والتي تشمل المخاطر الكهربائية، تلوث المياه، النظافة العامة، وتشويه المنظر العام، وزيادة الوعي العام بالصحة والسلامة العامة.

وشددت البلدية على جملة من الاشتراطات الفنية والهندسية الإلزامية لعمليات تركيب وتشغيل هذه الأجهزة، من بينها: تثبيت برادات مياه الشرب على قاعدة خرسانية متينة، لا يقل سمكها عن 10 سم فوق سطح الأرض، بهدف حماية جسم البراد والتوصيلات الملحقة به من ملامسة المياه الراكدة أو مياه الأمطار المتجمعة في الأماكن العامة، ما يمنع حدوث التآكل أو التماس الكهربائي، ويجب تركيب برادات المياه بشكل آمن ومحكم، يضمن ثباتها وعدم تعرضها للميلان أو السقوط أثناء الاستخدام. وبالنسبة لثلاجات السبيل، يجب تثبيتها بشكل جيد، لمنع السقوط أو الانقلاب، وحمايتها بمظلة أو ساتر من أشعة الشمس المباشرة والأمطار، واستخدام مقبس كهربائي مناسب ومقاوم للماء.

السلامة الكهربائية

وأشارت البلدية إلى أهمية السلامة الكهربائية، للحد من مخاطر الصعق الكهربائي، حيث ألزم المشغلين بتأريض الأجهزة، وتزويدها بمأخذ ثلاثي آمن، وتوصيلها بقاطع كهربائي مزدوج، مزود بمنصهرات مناسبة. كما اشترطت بلدية دبي عزل جميع الكابلات الكهربائية، وتمديدها داخل مواسير عازلة مخصصة، مع فصل مسارات التوصيلات الكهربائية تماماً عن مسارات أنابيب المياه المغذية للبراد.

وبينت بلدية دبي أهمية جودة المياه وصيانة الفلاتر، وذلك من خلال معايير صارمة للمحافظة على الصحة العامة. حيث يتعين على الجهات المشغلة فحص عينات المياه مخبرياً كل 6 أشهر، في مختبرات معتمدة، لضمان خلوها من البكتيريا الممرضة. كما يجب تنظيف وتطهير خزانات البرادات وصنابيرها بشكل دوري، واستبدال مرشحات الفلاتر كل 6 أشهر، كحد أقصى، أو وفق الطاقة الاستيعابية للاستهلاك، شريطة أن تكون الفلاتر مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية (UAE.S GSO 2071). وفي حالة توقف البراد عن العمل لأكثر من أسبوع، يجب تفريغ المياه القديمة بالكامل، وتعقيم البراد قبل إعادة تشغيله.

وفي ما يخص ثلاجات السبيل المخصصة لحفظ وتبريد عبوات المياه والمشروبات والأطعمة الخفيفة، حددت البلدية متطلبات صارمة لسلامة الغذاء. حيث يُمنع وضع أي أطعمة مطهية منزلياً أو مكشوفة داخل الثلاجات، ويقتصر استخدامها على المنتجات المغلفة تجارياً والمحكمة الإغلاق. ويجب مراقبة تواريخ الصلاحية يومياً، واستبعاد المواد التالفة فوراً، مع ضمان بقاء درجة حرارة التبريد عند 5 درجات مئوية أو أقل، لحماية الأغذية من التلف، والالتزام بجميع اشتراطات سلامة الغذاء، حسب متطلبات بلدية دبي.

وشددت بلدية دبي على النظافة العامة للمحيط الخارجي للبراد أو الثلاجة، وتجفيف الأرضيات حول البراد والثلاجة، لمنع تكاثر الطحالب والحشرات والقوارض، واتخاذ إجراءات المكافحة الفورية لآفات الصحة العامة عند رصد أي مؤشرات للإصابة، وتنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل والخارج بشكل يومي.