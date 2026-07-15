5 دراهم فقط رسوم رحلة التاكسي ذاتي القيادة في دبي





أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خدمة التاكسي ذاتي القيادة للاستخدام العام في منطقتي أم سقيم وجميرا، بالشراكة مع شركة "أبولو جو" وذلك برسوم قدرها 5 دراهم فقط للرحلة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى الاستعداد لخوض تجربة التنقل على متن التاكسي ذاتي القيادة، في خطوة تعكس توجه دبي نحو تبني أحدث حلول التنقل الذكي وتقنيات المستقبل.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستخدمين حجز رحلاتهم بكل سهولة عبر تطبيق "أبولو جو" والاستفادة من الخدمة التي تتيح تجربة تنقل مبتكرة وآمنة، بما يسهم في التعرف إلى مستقبل النقل الذكي في الإمارة، ويجسد رؤية دبي في تطوير منظومة مواصلات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة الإمارة كواحدة من المدن الرائدة عالمياً في حلول التنقل الذكي.