"التربية والتعليم" حملات شاملة لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم التقني والتدريب المهني قريباً

قالت وزارة التربية والتعليم، بأنها ستركز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ حملات توعوية شاملة، تستهدف من خلالها تغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذا المسار التعليمي لدورة الحيوي في رفع نسب التوطين.

وأفادت الوزارة في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأنه نظراً لنقص عدد الطلبة الملتحقين بمسار التعليم التقني والتدريب المهني، فانه تقرر عمل حملات توعوية، تساهم في التعريف والتأكيد على أهمية هذا المسار في تعزز مهارات المستقبل لدى الطلبة، وتسهيل عملية دمجهم في سوق العمل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات الاعلام على مستوى الدولة، وذلك بهدف ابراز الأهمية الاستراتيجية للتعليم التقني والمهني ودورة الحيوي في دعم الجهود الوطنية في خفض معدلات البطالة وزيادة نسبة التوطين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للقطاعين دوراً محورياً في توعية المجتمع بهذا المسار واهمية في توفير فرص العمل التي تلبي احتياجات سوق العمل.