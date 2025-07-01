شرطة الشارقة: ضبط 1240 كجم مخدرات بـ 279 مليون درهم في 2024

نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة «ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، بحضور اللواء عبدالله عامر بن مبارك، القائد العام لشرطة الشارقة، والقاضي الدكتور عبدالله سالم النقبي، والعقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشامس الشامسي مدير نيابة المخدرات في النيابة العامة بالشارقة، ومحمد إبراهيم الرئيسي مدير إدارة شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وأكدت شرطة الشارقة خلال الملتقى أن دولة الإمارات لا تترك مكافحة آفة المخدرات للمصادفة، بل تتصدى لها من خلال منهجية استباقية متكاملة تعكس إرادة راسخة نحو تحقيق الوقاية الشاملة والحماية التامة لأبناء الوطن.

وقد رسّخت الدولة مكانتها كنموذج عالمي في التصدي للمخدرات عبر منظومة وطنية ترتكز على محاور الوقاية، والعلاج، والتشريع، والتعاون الدولي، في إطار التزام وطني يتجدد كل يوم بجهود مؤسسات حريصة على حماية الشباب وصون مستقبلهم.

وجاء تنظيم الملتقى تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن» بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة وتعزيز الشراكات المجتمعية وتكريم المساهمين في مسيرة التوعية والمكافحة.

وتخلل الملتقى جلسة حوارية شارك فيها كل من القاضي الدكتور عبدالله سالم النقبي، والعقيد ماجد العسم، وشامس الشامسي، ومحمد إبراهيم الرئيسي، إذ ناقشت الجلسة محاور متعددة حول كيفية التعامل مع مرض التعاطي من الناحية القانونية، والدور المحوري للعائلات في الإبلاغ المبكر وطلب العلاج.

كما استعرض المشاركون القوانين التي تنص على تبني مثل هذه الحالات وتحويلها إلى مراكز التأهيل والعلاج بدلاً من العقوبات، وذلك بهدف منحهم فرصة التعافي والحفاظ على استقرار المجتمع.

وخلال كلمته في الملتقى، أشار العقيد ماجد العسم إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه الآفة، مؤكداً أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها.

وأوضح أن المخدرات تشكل خطراً وجودياً يهدد العقل والصحة والسلوك، مشيداً بمنهجية دولة الإمارات المتكاملة التي تجمع بين التشريعات والوعي وجهوزية الأجهزة الأمنية.

جهود

وأضاف أن شرطة الشارقة واصلت جهودها دون كلل في تنفيذ المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات المجتمعية، مع توفير بيئة آمنة تساند المتعافين وتحصّن المجتمع. وبيّن أن التنسيق مع الجهات المعنية أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مكافحة المخدرات 91.2% وفقاً لتقارير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وتمكنت الأجهزة الشرطية من ضبط 373 قضية و680 متهماً، فيما بلغت كمية المضبوطات نحو 1240 كيلوجراماً من المواد المخدرة بقيمة تقديرية تجاوزت 279 مليون درهم.

كما أشار إلى أنه تم حجب 680 موقعاً إلكترونياً مروجاً للمواد المخدرة، فضلاً عن تنفيذ عمليات نوعية أبرزها «الحجر الهدام» بالإضافة إلى عملية «قاع الظلام» خلال عام 2025، والتي أسفرت عن ضبط نحو 3.5 ملايين قرص من المواد المخدرة.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس جهوداً تكاملية بين مختلف الجهات ضمن رؤية وطنية موحدة تسعى نحو مستقبل أكثر أمناً. ووجّه العسم رسالة إلى الأسر باعتبارهم خط الدفاع الأول، مؤكداً أن الحوار والاحتواء والتربية الصالحة تمثل أدوات فعالة لحماية الأبناء.

وتوجه في حديثه بدعوة الشباب إلى التمسك بقيمهم ومقدراتهم والابتعاد عن هذه السلوكيات المدمرة، مشدداً على أن مكافحة المخدرات تبدأ من الوعي وتتحقق بالتعاون وتستمر بالشراكة الفاعلة بين جميع أفراد المجتمع.