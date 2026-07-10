بلدية الفجيرة تضبط 927 منتجاً مقلداً

واصلت بلدية الفجيرة جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت منافذ البيع والأسواق التجارية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 927 منتجاً مقلداً لعلامات تجارية معروفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، وصون حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.

وأكدت البلدية، بأن هذه الحملات تأتي ضمن خططها الرقابية المستمرة الهادفة إلى مكافحة الغش التجاري والتصدي لظاهرة تداول المنتجات المقلدة، لما تمثله من أضرار اقتصادية وتجارية، وانعكاسات سلبية على ثقة المستهلك وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأوضحت أن فرق التفتيش تمكنت خلال الحملات الأخيرة من ضبط ومصادرة 927 قطعة مقلدة، جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، بما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.

وتولي بلدية الفجيرة، ملف حماية الأسواق أولوية خاصة، من خلال تنفيذ برامج رقابية دورية تستهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين، ورصد أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.

وتسهم هذه الجهود في دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية .