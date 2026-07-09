من الذكاء الاصطناعي إلى الميدان الكشفي.. الشارقة تفتح أبواب صيف مختلف لأبنائها





أطلقت مفوضية كشافة الشارقة فعاليات المخيم الكشفي الصيفي الترويحي 2026 تحت شعار «أبناؤنا والصيف»، في خطوة تستهدف تحويل الإجازة الصيفية إلى محطة لبناء المهارات واكتشاف المواهب، عبر برنامج متنوع يجمع بين التقنيات الحديثة والأنشطة الكشفية والتربوية، ويستمر حتى 30 يوليو الجاري بمقر المفوضية.

ويقدم المخيم تجربة صيفية متكاملة تتجاوز مفهوم الترفيه التقليدي، من خلال حزمة من البرامج التي تواكب متطلبات المستقبل، يتصدرها الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية، والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تنمية شخصية المشاركين، وتعزيز قدراتهم القيادية والاجتماعية، وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي.

ويأتي تنظيم المخيم في إطار توجه مفوضية كشافة الشارقة نحو استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال العطلة الصيفية في برامج نوعية تجمع بين التعليم والتطبيق، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة تدعم الإبداع والابتكار، وتسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، دون الابتعاد عن المبادئ والقيم الكشفية الأصيلة.

ويحظى المخيم بشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الحكومية والإعلامية، من بينها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ممثلاً في «الشارقة 24»، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى جانب مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة، وإدارة مراكز الناشئة، ومضمار الشارقة للفروسية، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، وعدد من الجهات المستضيفة للزيارات الميدانية، بما يعكس تكامل الجهود المجتمعية في دعم البرامج الموجهة للنشء.

وأكد ناصر عبيد الشامسي، نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات، المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة وراعي النشاط الصيفي، أن المخيم يجسد رؤية المفوضية في إعداد جيل يجمع بين الوعي والمعرفة والمهارة، مشيراً إلى أن شعار «أبناؤنا والصيف» يعكس مسؤولية وطنية في استثمار طاقات الأبناء خلال الإجازة الصيفية، من خلال برامج نوعية تعزز شخصياتهم، وتكسبهم مهارات المستقبل، وترسخ لديهم القيم الكشفية وروح المبادرة والانتماء.