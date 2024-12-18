توصية أمنية بتجنب نشر خطط السفر أو الإجازة عبر منصات التواصل

أوصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، بتجنب نشر خطط السفر أو الإجازات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز الحماية الشخصية والأمنية، بهدف الحد من احتمال استغلال المعلومات المتعلقة بغياب أصحاب المنازل، حيث يمكن أن تصبح تلك المعلومات مغرية للصوص أو منتهكي الخصوصية.

وقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عبر مقطع توعية مرئي (فيديو)، نصائح عدة من شأن التزام الجمهور بها المحافظة على مساكنهم من السرقة، داعية من خلال المقطع أفراد المجتمع إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار والتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً مع استخدام أقفال ذات جودة عالية يصعب كسرها، مع دعوتهم إلى تركيب الأقفال الإلكترونية والذكية والتي يمكن التحكم بها عن بعد عبر الأجهزة الذكية لتوفير حماية إضافية، فضلاً عن تركيب إضاءة استشعار للحركة حول مداخل المنزل.

وتضمنت النصائح المرفقة في مقطع التوعية المرئي، إبقاء بعض إنارة المنزل مضاءة ليلاً، والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في مكان آمن وتوزيعها في أماكن عدة، إلى جانب تجنب نشر خطط السفر أو الإجازة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والطلب من الأقارب والجيران تفقد المنزل خلال السفر، مؤكداً أن الاحتياطات الأمنية واجبة ويجب على الجميع الأخذ بها لحماية منازلهم من السرقة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بأية حادثة تمس الأمن وتزعزع الاستقرار.