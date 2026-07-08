54 طفلاً عربياً يحملون أصوات أوطانهم إلى الشارقة

لم يكن الاجتماع الذي احتضنه مقر البرلمان العربي للطفل في الشارقة مجرد مراجعة لبرنامج عمل، بل كان إعلاناً عن دخول العدّ التنازلي لاستقبال 54 طفلاً وطفلة من مختلف الدول العربية، يحملون معهم رؤى جيل كامل، استعداداً للمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، التي تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، وآليات التنسيق بين اللجان والشركاء، لضمان تنظيم دورة نوعية تعكس المكانة التي بات يحتلها البرلمان العربي للطفل على مستوى العمل العربي المشترك.

ويخوض المشاركون على مدار سبعة أيام برنامجاً متكاملاً يجمع بين الجلسات البرلمانية، والبرامج المعرفية، والزيارات الميدانية، والأنشطة الثقافية، في تجربة تهدف إلى صقل مهاراتهم القيادية والبرلمانية، وتعزيز وعيهم بقضايا الطفولة والتنمية المستدامة.

وأكدت اللجان المنظمة اكتمال التنسيق مع الدول العربية عبر جامعة الدول العربية ومندوبياتها في القاهرة، مع تثبيت مشاركة 54 طفلاً وطفلة يمثلون مختلف أقطار الوطن العربي، استعداداً للمشاركة في الجلسة الرئيسية التي تعقد في 18 يوليو، تحت عنوان «دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل».

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء البرلمان أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في ظل المتغيرات المعاصرة، إلى جانب طرح رؤى وتوصيات تسهم في تعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يرسخ بيئة آمنة تدعم حقوق الطفل ونموه المتوازن.