51 طلعة لجناح الجو في شرطة رأس الخيمة

واصل قسم جناح الجو في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعزيز جاهزيته التشغيلية ودوره في دعم المنظومة الأمنية والإنسانية بالإمارة، بعدما نفذ 51 طلعة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين عمليات البحث والإنقاذ، ومساندة الجهات الحكومية، والدوريات التدريبية، إلى جانب تنفيذ مهام ميدانية أخرى، في إطار حرص القيادة على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وأكد المقدم الطيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، أن هذه الطلعات تأتي ضمن استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية، وضمان الاستعداد الدائم لتنفيذ مختلف المهام بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة وخدمة أفراد المجتمع في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن قسم جناح الجو يعمل وفق خطط تشغيلية وتدريبية مستمرة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، لافتاً إلى أن جميع المهام تنفذ تحت إشراف طواقم متخصصة من الطيارين والملاحين الذين يمتلكون خبرات وكفاءات عالية، الأمر الذي يعزز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية بكفاءة وفاعلية.

ركائز

وأكد الشحي، أن التدريب المستمر يمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل القسم، إذ تحرص الكوادر الجوية على تنفيذ برامج تدريبية ودوريات منتظمة للحفاظ على الجاهزية الكاملة، ورفع مستوى الأداء، وضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها جناح الجو.

وأضاف: إن جناح الجو يؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة العمل الشرطي والأمني في إمارة رأس الخيمة، من خلال الإسناد الجوي للعمليات الأمنية، والمشاركة في مهام البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم للجهات الحكومية عند الحاجة، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات ويضمن سرعة التعامل مع البلاغات والظروف الطارئة.

ودعا المقدم الشحي مرتادي المناطق الجبلية والأودية إلى الالتزام بإجراءات السلامة، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، وتجنب المغامرات في المواقع الوعرة والخطرة، مع ضرورة حمل كميات كافية من مياه الشرب، وإبلاغ ذويهم بمسارات الرحلات قبل الانطلاق، مؤكداً أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع ويحد من وقوع الحوادث التي تستدعي عمليات الإنقاذ.

وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة تواصل تطوير قدراتها الجوية ورفع جاهزية فرقها المتخصصة، بما يواكب أفضل الممارسات في مجالات الاستجابة للطوارئ، ويعزز قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ الأمن والسلامة في مختلف أنحاء الإمارة.