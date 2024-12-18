شرطة رأس الخيمة تدعو الراغبين بحضور احتفالات ليلة رأس السنة لتسجيل مركباتهم

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع الراغبين بحضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على الواجهة المائية لجزيرة المرجان وميناء العرب، إلى تسجيل مركباتهم الخاصة لضمان سهولة الوصول إلى تلك المواقع وحجزها.

وأشارت إلى أن التسجيل مجاني لمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة والاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية لاستقبال العام الجديد، عبر الرابط الإلكتروني ‏https://raknye.com، لضمان سهولة الوصول والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، بعد الحصول على تصاريح مواقف الحفل والوصول إلى المواقف المخصصة للمركبات والتي تضم 30 ألف موقف مخصصة للجماهير.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن التسجيل المسبق لمواقف المركبات إلزامي لضمان حصول المركبة على مكان مخصص، وأن التسجيل مجاني، ولكن الأماكن محدودة، مشيرة إلى أن الوصول إلى جزيرة المرجان سيكون للمركبات المسجلة مسبقاً فقط، حيث تبدأ عملية دخول المركبات إلى الجزيرة بعد الساعة 2 ظهراً يوم 31 ديسمبر، ويجب أن تحمل تصريح تسجيل ساري المفعول.

وأشارت إلى أن مواقف المركبات تم تصميمها وتجهيزها قبل وقت مبكر بالتعاون مع الجهات المختصة في رأس الخيمة، بعد تسمية مواقف المركبات على أبرز مناطق الإمارة، حيث تم تخصيص 12 ألف موقف بمنطقة جلفار، وتضم منطقة جبل ينس 6 آلاف مركبة، وجبل جيس 5 آلاف مركبة، والرمس 3 آلاف مركبة، وضاية 2000 مركبة.