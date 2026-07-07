«رواد الغد» يستقطب 150 طالباً ويكرم 4 مشاريع مبتكرة

شهدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، استعراض المشاريع المشاركة ضمن برنامج «رواد الغد»، حيث قدمت الفرق المشاركة حلولها الريادية أمام لجنة تحكيم ضمت ممثلين عن المؤسستين والجهات المشاركة، شملت المستشفى الأمريكي دبي، ودو، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وشرطة دبي، والإمارات لتموين الطائرات، قبل أن تختتم الفعالية بتكريم 4 مشاريع متميزة.

نتائج ملموسة

وأكد عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ انطلاقه، بعدما استقطب نحو 150 طالباً وطالبة، واختيار 35 مشاركاً للعمل على 9 مشاريع ريادية طورت استجابةً لتحديات واقعية طرحتها الجهات المشاركة، بما يعكس نجاح البرنامج في اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة وربطها مباشرة بقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات، ودعم تأسيس مشاريع وطنية تمتلك مقومات النمو والتوسع. وأوضح المازمي أن برنامج «رواد الغد» يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة، وفي مقدمتها إطلاق 27 ألف شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، وتمكين 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من الاستمرار والنمو، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويرفع تنافسية دبي على المدى الطويل.

وضمت المشاريع الأربعة المكرّمة مشروع «كليم جارد ايه آي»، الذي يطور منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المطالبات التأمينية في القطاع الصحي، من خلال التنبؤ بالمطالبات المعرضة للرفض قبل إرسالها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الإيرادات لدى المؤسسات الصحية.

بيئة عملية

وقال سعيد كلداري، الرئيس التنفيذي للمشروع، إن الفريق يضم متخصصين في الطب والقانون وإدارة الأعمال والمالية وتقنية المعلومات، ما أتاح تطوير حل يعالج تحدياً حقيقياً في القطاع الصحي. وأضاف أن البرنامج وفر بيئة عملية لتطوير الفكرة، والتواصل مع خبراء وجهات حكومية وخاصة، ما ساعد على تحويل المشروع إلى نموذج أعمال قابل للنمو والاستثمار، مؤكداً أن التكريم يمثل بداية الطريق نحو تأسيس شركة إماراتية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

وشملت المشاريع المكرمة أيضاً مشروع «روادنا»، الذي أسسته مريم الجسمي واليازية المري، ويهدف إلى إنشاء منصة إماراتية تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الموردين والشركاء والمستثمرين والفرص التجارية ضمن منظومة موثوقة، لتسهيل رحلة تأسيس الأعمال وتسريع نموها.

وأكدت المؤسستان أن فكرة المشروع انطلقت من تجربة شخصية في البحث عن الموردين والشركاء المناسبين، قبل أن تتضح الحاجة إلى منصة متخصصة تخدم مجتمع ريادة الأعمال. وأضافتا أن البرنامج وفر الإرشاد والتوجيه والتغذية الراجعة من خبراء ومتخصصين، وأسهم في تطوير المشروع وتحويله إلى منصة جاهزة للإطلاق.

كما شملت المشاريع المكرمة مشروع «رعاية»، وهو نظام متكامل لإدارة رحلة المريض يربط مختلف مراحل الرعاية الصحية، بدءاً من حجز المواعيد والتحقق من التأمين، وصولاً إلى متابعة العلاج والرعاية اللاحقة، مع إمكانية التكامل مع الأنظمة الحالية في المستشفيات.

وقالت ظبية الحوسني وموزه المنصوري، مؤسستا المشروع، إن أبرز التحديات تمثلت في تطوير حل يلبي احتياجات مختلف أطراف القطاع الصحي مع ضمان توافقه مع الأنظمة القائمة، مشيرتين إلى أن البرنامج وفر بيئة محفزة للابتكار وإرشاداً مستمراً، إضافة إلى فرصة فعلية للتعاون مع إحدى المستشفيات، ما ساعد على تطوير مشروع يستجيب لاحتياجات واقعية في القطاع الصحي.

كما تم تكريم مشروع «سكاي نوفا»، الذي أسسه عيسى شكري البريكي، ويقدم منصة ذكية لتدريب الطيارين وطلبة الطيران ومراقبي الحركة الجوية على الاتصالات الجوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تحليل النطق والعبارات الجوية وسرعة الكلام والطلاقة.

وأوضح البريكي أن المشروع يهدف إلى تقديم تدريب عملي وفوري يساعد المتدربين على تطوير مهارات التواصل الجوي، ويمنح المدربين أدوات لمتابعة تقدمهم، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز تمثل في تطوير منصة تستوعب لغة الطيران الدقيقة وسياقها التشغيلي. وأضاف أن برنامج «رواد الغد» أسهم في تطوير الفكرة وتحسين نموذج الأعمال وربط الفريق بخبراء وجهات داعمة، مؤكداً أن المشروع يقدم حلاً عملياً لتطوير التدريب الجوي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وداعياً رواد الأعمال إلى الانطلاق من معالجة احتياجات السوق وبناء حلول قابلة للتطوير والنمو.