دبي.. إعادة تشغيل العبرة الكهربائية في محطة الممزر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إعادة تشغيل خدمة العبرة الكهربائية السياحية في محطة الممزر، عقب استكمال أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها المنطقة التي تعد من الوجهات الشاطئية الجديدة التي طورتها بلدية دبي والتي تمتد على مساحة 2.75 مليون قدم مربع.

وأفادت الهيئة، أن الخدمة متاحة يومياً من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 11 مساءً، وتغادر آخر رحلة عند الساعة 10:15 مساءً، وتبلغ قيمة الرحلة التي تستغرق 30 دقيقة 60 درهماً، بينما تصل تكلفة الرحلة الممتدة لساعة كاملة إلى 120 درهماً، وتطبق الرسوم للقارب بالكامل الذي يستوعب حتى 8 ركاب.

ودعت الهيئة، عبر قنواتها الرقمية، المواطنين والمقيمين والزوار إلى الاستمتاع بهذه التجربة البحرية، التي توفر أجواء هادئة ومريحة وآمنة، وتتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات مميزة على متن العبرة الكهربائية.

ويأتي استئناف الخدمة ضمن جهود الهيئة لتوسيع خيارات النقل البحري الترفيهية، بما يمنح مرتادي منطقة الممزر فرصة للاستمتاع بالإطلالات الساحلية والمشاهد الطبيعية الخلابة، والتعرف إلى واحدة من أبرز الوجهات البحرية والترفيهية في دبي، حيث يقدم تجربة شاطئية متكاملة تجمع بين الترفيه، والرياضة، والاستجمام، ويتميز ببنية تحتية متقدمة تضعه ضمن أبرز الوجهات المائية والشاطئية في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن جهودها متواصلة لتطوير خدمات النقل البحري وتحديث أسطولها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرسخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.