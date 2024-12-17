مركز جامع الشيخ زايد الكبير يفتح أبواب متحف "نور وسلام" أمام الزوار

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير اليوم الثلاثاء، عن فتح متحف "نور وسلام" أبوابه أمام الجمهور.

ويضم المتحف أكثر من 200 قطعة فنية إسلامية نادرة تأخذ زوار المتحف في رحلة ثقافية عبر العصور والحضارات المختلفة.

وتم بناء المتحف بمشاركة أكثر من 100 متخصص ومهندس وفني عملوا معا يدا بيد، لما يقارب نصف مليون ساعة من الجهود المتكاملة المتقنة.

وقد تم تصميم المتحف وفقاً لتجارب تتسم بالعمق والجاذبية وتخاطب الفئات والأعمار بلغات عدة، حيث تم توظيف أكثر من مليار وحدة ضوئية لتجارب تتوهج بالفكر والحضارة.

ويستهدف المتحف بمحتواه الثقافي المتنوع مختلف الثقافات والفئات، شاملًا الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الثقافة والتراث والعلوم والفنون، ويقدم رسائله من خلال تجارب تفاعلية وحسية متنوعة، شاملًا بذلك فئة الأطفال التي خصص لها مجموعة من التجارب الجاذبة، التي تقرب إلى أذهانهم رسالة المتحف الحضارية، في القسم المخصص للعائلة.

7 لغات

وبهدف نشر رسالته على أوسع نطاق، يقدم المتحف مضمونه الحضاري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية والأوردو، من خلال تقنية تمكّن المستخدم من تفعيلها على الشاشات الرقمية المصاحبة للتجارب الثقافية ضمن أقسام المعرض.

محتوى

ويزخر المتحف بمجموعة منتقاة من التحف والمعروضات، التي تعود إلى عصور إسلامية مختلفة، منها جزء من حزام الكعبة المشرفة (القرن 20)، ودينار عبدالملك بن مروان-أول مسكوكة إسلامية ذهبية-(77 هـ )، وصفحات القرآن المخطوطة بالذهب من المصحف الأزرق (القرن 9-10 م)، وكتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (القرن 14 م)، إضافة إلى المجموعة الشخصية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، وغير ذلك من الأعمال الفنية العريقة والمعاصرة، والأطروحات العلمية والطبية، والزخارف والخطوط، والأعمال الفنية المعدنية والخشبية والرخامية، والمنسوجات، وعدد من الأعمال الفنية المعاصرة.

ضياء التفاعلية

تشكل تجربة (ضياء التفاعلية- عالم من نور)، التي تتضمن عرضاً ضوئياً تفاعلياً بتقنية (360) درجة، إضافة نوعية للتجارب الثقافية في المركز إذ تقدم رسالتها من خلال مؤثرات صوتية وحسية مصحوبة بالرياح، لمنح الزائر الفرصة لخوض تجربة حسية غامرة وملهمة تبدأ بالفضاء المستنير بنجوم السماء، إلى أرض الإمارات العربية المتحدة، وإرثها الأصيل، حيث تتطلب تصميم التجربة استخدام ما يزيد على (1,500,000,000) المليار والنصف من الوحدات الضوئية، وتنتقل التجربة بالزائر بين الواحات الخضراء، والجبال الشاهقة، والسواحل الهادئة والصحراء الذهبية، التي تعبر عن الهوية الإماراتية، وصولًا إلى المنارات الشامخة، والقباب الضخمة، وغيرها من تفاصيل معمارية في جامع الشيخ زايد الكبير، الذي أنشأه الوالد المؤسس الشيخ بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، ليكون منارة للتسامح والتعايش وملتقى للثقافات، في دلالة على أصالة قيم السلام والتعايش مع الجميع على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.