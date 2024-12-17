من هو أسامة خطيب الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فوز أسامة خطيب بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام.

فمن هو أسامة خطيب

-ولد أسامة خطيب بمدينة حلب عام 1950.

-بدأ خطواته الأولى من مدرسة المأمون بحلب في سوريا.

-حصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من فرنسا عام 1980 ثم انضم إلى قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.

- أصبح مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد.

-قدّم إسهامات علمية استثنائية في مجال هندسة الروبوتات وعلومها، ونشر أكثر من327 بحثاً علمياً

-ابتكر روبوتات متقدمة قادرة على استكشاف أعماق المحيطات وتقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية.

-كان له الفضل في العمل المميز في مجالات تتراوح بين تخطيط الحركة والتحكم للروبوت، إلى تصميم روبوت صديق للإنسان، إلى التفاعل اللمسي ومحاكاة الحركة البشرية.

-ركز عمله على تطوير النظريات والخوارزميات، والتكنولوجيات للتحكم في أنظمة الروبوت باستخدام نماذج الديناميكية الجسمية.

-تستخدم هذه النماذج الديناميكية لاشتقاق وحدات التحكم الأمثل للروبوتات المعقدة التي تتفاعل مع البيئة في الزمن الحقيقي.

-كانت مساهمته الأولى السيطرة على الروبوت بالحقول الكامنة في مجال الحركة والتي قدمت لأول مرة عام 1978 حيث تم تفعيل هذه الطريقة بسبب الحاجة الملحة لتمكين عمل الروبوت التفاعلي في البيئات غير المنظمة.

اهتماماته البحثية

تركز أبحاثه في ​​مجال الروبوتات على هياكل التحكم الجديدة والخوارزميات والاستشعار والتصميمات الصديقة للإنسان من أجل القدرات المتقدمة في البيئات المعقدة، مع التركيز على تمكين الروبوتات من التفاعل بشكل تعاوني وآمن مع البشر والعالم المادي.

توفر هذه الدراسات فهمًا للحركة البشرية للعلاج والتدريب الرياضي وتحسين الأداء، وهذا العمل على فهم تمثيل المهام المعرفية البشرية والمهارات البدنية يمكّن من زيادة استقلالية الروبوت، ومن خلال هذه القدرات الأساسية، تستخدم التطبيقات في الرعاية الصحية والعافية والصناعة والخدمات والمزارع والمدن الذكية والبيئات الخطرة التي يصعب الوصول إليها - في أعماق المحيطات والمناجم والفضاء.

أكاديمياً

يعمل أسامة خطيب أستاذ علوم الكمبيوتر وأستاذ الهندسة الكهربائية وعضو، Bio-X وعضو هيئة تدريس، معهد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان (HAI) وعضو تحالف وو تساي للأداء البشري وعضو معهد وو تساي لعلوم الأعصاب

جوائز

-حصل على جائزة الجمعية اليابانية للروبوتات (JARA) في مجال البحث والتطوير.

-في عام 2010، حصل على جائزة IEEE RAS Pioneer Award في مجال الروبوتات والأتمتة لمساهماته الرائدة الأساسية في مجال أبحاث الروبوتات، وقيادته الثاقبة، والتزامه مدى الحياة بهذا المجال.

-حصل على جائزة IEEE RAS Distinguished Service Award لعام 2013 تقديراً لرؤيته وقيادته لجمعية الروبوتات والأتمتة، في إنشاء المؤتمرات ودعمها في مجال الروبوتات والمجالات ذات الصلة، ونشر الدراسات والكتب الإرشادية المؤثرة وتدريب وتوجيه الجيل القادم من القادة في مجال التعليم والبحث في مجال الروبوتات.

-في عام 2014، حصل على جائزة جورج ساريديس للقيادة في مجال الروبوتات والأتمتة من IEEE RAS لعام 2014.