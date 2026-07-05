الإمارات.. 43.8 معدل حرارة يوليو المتوقعة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن معدل درجة الحرارة المتوقعة لشهر يوليو الجاري سيكون أعلى من المعدل العام خصوصاً على المناطق الداخلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعدل المتوقع خلال شهر يوليو على مستوى الدولة سيكون 39.7 و43.8 متوسط درجة الحرارة العظمى، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و31.4 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن التوقعات لشهر يوليو تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل من المعدل العام بواقع 4.9 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر، وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 71 %، وبالتالي يتوقع تشكل الضباب والضباب الخفيف.

أرقام

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر يوليو، والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على منصة «إكس»، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2022، وتحديداً في منطقة «ميناء الفجيرة»، بواقع 234.9 ملم، بينما شهد شهر يوليو عام 2017 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «مزيرعة» التي سجلت 51.8 درجة مئوية.

وبحسب الإحصاءات فقد شهد العام 2022 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر يوليو بواقع 16.9 درجة مئوية، وذلك في منطقة «جبل جيس»، في الوقت الذي شهد فيه شهر يوليو من عام 2023 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف، أما بخصوص أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الغبار فقد سجلت منطقة مطار العين في عامي 2009 و2018 تكراراً لحدوث الغبار بواقع 7 مرات.

طقس

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال شهر يوليو، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

وأشار المركز إلى أن متوسط سرعة الرياح سيكون 13 كيلو متراً في الساعة، موضحاً في الوقت نفسه بأن شهر يوليو من عام 2022 شهد تسجيل أعلى سرعة رياح بالدولة، بواقع 130 كم/ساعة، وذلك بمنطقة «مطار العين».