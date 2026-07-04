الضمان الاجتماعي في الشارقة يرسخ منظومة ضمان أكثر كفاءة واستدامة

ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، مؤكداً مواصلة ترسيخ منظومة ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الملاءة التأمينية، واستشراف المبادرات المستقبلية التي تواكب رؤية إمارة الشارقة في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على التقارير المالية ومؤشرات الأداء المؤسسي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز استدامة الصندوق، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات نوعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وفق أفضل الممارسات.

وأكد محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يواصل تنفيذ رؤيته الاستراتيجية المستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ منظومة حماية اجتماعية متطورة، توفر للمواطنين أعلى مستويات الأمان التأميني، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأوضح أن الصندوق يمضي في تطوير خدماته وبرامجه التأمينية، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والتأمينية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأضاف أن الاجتماع يعكس نهج مجلس الإدارة في المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتقييم الخطط التطويرية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع إجراءاتها، وترسيخ الاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية، وبجهوده المتواصلة في تطوير الخدمات، وتعزيز حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يرسخ مكانة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي كإحدى أهم ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الإمارة، وداعماً رئيسياً لاستقرار الأسرة والمجتمع.