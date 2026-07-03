بلدية دبي توفر لمهندسي النظافة دراجات كهربائية صديقة للبيئة

أعلنت بلدية دبي عن توفير دراجات كهربائية خفيفة ومبتكرة لمهندسي النظافة، بهدف دعم أعمال التنظيف الميداني وجمع النفايات في المناطق السكنية بكفاءة وسرعة أعلى، ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل البصمة الكربونية، ودعم المبادرات الخضراء.

وتحرص البلدية من خلال هذه الخطوة نوعية على تعزيز استدامة نظافة المدينة وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود البلدية المستمرة لتوظيف الحلول الذكية التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والإماراتي المتميز لإمارة دبي، ورفع كفاءة عمليات جمع النفايات في المناطق السكنية وسرعة الاستجابة لها.

مميزات

وأوضحت بلدية دبي أن الدراجات الكهربائية الجديدة تتميز بمواصفات فنية متطورة صُممت خصيصاً لتناسب البيئة التشغيلية الميدانية، حيث تصل السرعة القصوى للدراجة إلى 45 كم/ساعة، مما يمنحها مرونة عالية في التنقل السريع بين الأحياء السكنية. كما تم تجهيز الدراجة بحاوية ذات سعة تخزينية تتراوح بين 180 إلى 240 ليتراً، ما يقارب 90 كيلوغراماً من النفايات في الجولة الواحدة، وتعد الدراجة خفيفة وصديقة للبيئة، وتعمل الدراجة ببطاريات "ليثيوم أيون" متطورة بسعة 125 أمبير/ساعة، مما يتيح لها العمل المتواصل لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات كاملة بشحنة واحدة فقط، وهو ما يغطي فترة عمل كاملة دون الحاجة لإعادة الشحن، و تتميز الدراجة بوزنها الخفيف الذي يبلغ 315 كيلوغراماً (شاملاً البطارية)، مما يجعلها وسيلة تنقل آمنة ورشيقة في الطرقات والممرات الضيقة.

أثر بيئي

واشارت بلدية دبي إلى أن هذه الدراجات تسهم في تحقيق أثر بيئي ثلاثي الأبعاد يعتمد على تقليل البصمة الكربونية لعمليات النظافة بنسبة 100%، دعم وتوسيع نطاق المبادرات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية من خلال خفض الانبعاثات الغازية تماماً، وتجسد هذه الخطوة شعار بلدية دبي "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، عبر المواءمة المستمرة بين الكفاءة التشغيلية والمحافظة على النظم البيئية الحيوية للمدينة.