الشارقة تخفض 50% من مخالفات الدفاع المدني

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني تطبيق حزمة من التسهيلات الاستثنائية، تتضمن خصماً بنسبة 50% على جميع مخالفات الدفاع المدني، إضافة إلى خصم 50% على تكاليف الإطفاء، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتحفيز المنشآت على تصحيح أوضاعها والالتزام بمتطلبات السلامة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التسهيلات تأتي تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي، وضمن جهودها الرامية إلى تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في إمارة الشارقة.

وبيّنت أن فترة الاستفادة من المبادرة تمتد 3 أشهر اعتباراً من 16 يونيو 2026، وتشمل المخالفات المحررة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2026، بما يتيح للمنشآت والأفراد فرصة الاستفادة من التخفيضات وتسوية أوضاعهم.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تنسجم مع توجهات حكومة الشارقة الرامية إلى تمكين مجتمع الأعمال، وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر استدامة، عبر توفير حلول عملية توازن بين تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة، ومساندة المنشآت في الوفاء بالتزاماتها.

ودعت هيئة الشارقة للدفاع المدني جميع المستفيدين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه التسهيلات خلال الفترة المحددة، والتواصل عبر قنواتها الرسمية أو الاتصال على الرقم 06 516 3333 للحصول على مزيد من المعلومات والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من المبادرة.