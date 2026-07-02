3 مسارات للحافلات لربط مسافري قطار الركاب بمحطة مدينة محمد بن زايد

توفّر قطارات الاتحاد خدمة الحافلات في أبوظبي لربط المسافرين إلى محطة مدينة محمد بن زايد، وذلك عبر 3 مسارات للحافلات، جميعها تنطلق إلى محطة مدينة محمد بن زايد وتعود منها، تشمل مبنى أدنوك الرئيسي على طريق الكورنيش الغربي في منطقة الخبيرة، مركز أدنيك أبوظبي في شارع الخليج العربي، وريم مول في جزيرة الريم.

وأفادت بأنه تم تسهيل خدمة حافلات الوصول إلى المحطة، وتوفر خياراً عملياً للمسافرين الذين لا يرغبون باستخدام مواقف السيارات أو وسائل نقل أخرى للوصول إلى المحطة.

وأوضحت بأنه يمكن للمسافرين إضافة خدمة حافلات الربط إلى الرحلة أثناء حجز تذكرة القطار عند الدفع، أو إضافتها لاحقاً بعد إتمام الحجز.

الذهاب : مواعيد الحافلات إلى المحطة

أولا: مبنى أدنوك الرئيسي – الكورنيش إلى محطة أبوظبي: 7:14 ← 7:59 صباحا و 12:48 ← 1:33 ظهرا و 5:34 ← 6:19 مساء

ثانياً : مركز أدنيك أبوظبي – الروضة إلى محطة أبوظبي: 7:29 ← 7:59 صباحا و 1:03 ← 1:33 ظهرا و 5:49 ← 6:19 مساء

ثالثاً: ريم مول – جزيرة الريم إلى محطة أبوظبي: 7:04 ← 7:59 صباحا و 12:38 ← 1:33 ظهرا و 5:24 ← 6:19 مساء

العودة : مواعيد الحافلات من المحطة

أولاً: محطة أبوظبي إلى مبنى أدنوك الرئيسي – الكورنيش 7:39 ← 8:24 صباحا و 1:04 ← 1:53 ظهرا و 7:33 ← 8:18 مساء

ثانياً: محطة أبوظبي إلى مركز أدنيك أبوظبي – الروضة: 7:39 ← 8:10 صباحا و 1:04 ← 1:34 ظهرا و 7:33 ← 8:03 مساء

ثالثاً: محطة أبوظبي إلى ريم مول – جزيرة الريم: 7:39 ← 8:34 صباحا و 1:04 ← 2:03 ظهرا و 7:33 ← 8:28 مساء