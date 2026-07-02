دبي .. ضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر خلال 18 شهراً

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، وضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد جاهزية دبي في حماية منافذها وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.

وأوضحت أن المركز أجرى 20 الفا و 307 عمليات فحص لوثائق السفر، شملت جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف و 746 عملية خلال عام 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 902 حالة عدم مطابقة، بواقع 689 حالة في عام 2025، و213 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.

وفي هذا السياق أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبني الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.