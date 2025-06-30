اليوم انتهاء مهلة مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025

تنتهي اليوم المهلة المحددة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، التي تتطلب تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين العاملين في الوظائف المهارية، من إجمالي العمالة الماهرة، وذلك لدى المنشآت التي تضم 50 موظفاً فأكثر.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين بدءاً من الغد بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي تم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وفرض مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.

وأتاحت الوزارة بالتعاون مع برنامج «نافس» منصة رقمية لتسهيل مهمة الحصول على الكفاءات الإماراتية والتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، حيث يمكن لأصحاب العمل الانضمام إلى منصة «نافس» عبر خطوات بسيطة، أولاها تسجيل المستخدم من خلال الهوية الرقمية، والتأكد من معلومات المؤسسة المدخلة مسبقاً، والقيام بتحديثها إن تطلب الأمر، ثم بدء عملية التحقق الآلي والاطلاع على المبادرات المتاحة أمام صاحب العمل، وعقب ذلك يقدم صاحب العمل طلبه للاستفادة من المزايا المتاحة التي تناسبه، والحصول على استجابة سريعة.

وتكافئ الوزارة الشركات المحققة لنتائج استثنائية في التوطين بمجموعة من المزايا والمنافع، تتمثل في خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية في نادي شركاء التوطين وأولوية في نظام المشتريات الحكومية.