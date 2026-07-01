بلدية دبي تحدد 7 إرشادات لحماية الأطفال في المسابح المنزلية

حددت بلدية دبي 7 إرشادات لحماية الأطفال في المسابح المنزلية، وجاءت إرشادات بلدية دبي التوعوية لأولياء الأمور لضمان تجربة سباحة آمنة وممتعة لأطفالهم تحت شعار "قيظ آمن... ذكريات أجمل"، وتضمنت: دعوة الأسر إلى ضرورة اتباع التدابير الوقائية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الصغار، من خلال فرض رقابة دائمة ولصيقة على الأطفال أثناء تواجدهم في الماء من قِبل شخص بالغ، مع ضرورة عدم الانشغال عنهم بالهاتف الجوال أو أي مشتتات أخرى قد تشتت الانتباه.

وإغلاق منطقة المسبح وتأمين محيطه بشكل محكم وآمن فور الانتهاء من الاستخدام لمنع وصول الأطفال إليه بمفردهم. كذلك توفير حواجز حماية مناسبة ومحيطة بأحواض السباحة لمنع السقوط الفجائي. كما شملت الإرشادات توعية الصغار بمخاطر بعض السلوكيات العشوائية وتوجيههم لتجنب القفز غير المحسوب، الغوص غير الآمن، أو الركض والتدافع حول حواف المسبح، إضافة إلى استدامة الصيانة من خلال الحرص على إجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة للمسابح المنزلية ومرافقها.

وسلامة جودة المياه والتحقق بانتظام وبشكل دوري من مستويات المواد المستخدمة في تعقيم المياه لضمان أمانها الصحي على الأطفال، وتنبيه الأطفال بعدم الاقتراب نهائياً من فتحات التصريف والشفط، مع التأكد من توفير مفتاح لإغلاق الطوارئ عند الحاجة.