«عطلتنا غير 2026» للأطفال والناشئة في الحمرية

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باشرت بلدية مدينة الحمرية استعداداتها للمشاركة في فعاليات برنامج صيف الشارقة «عطلتنا غير 2026»، من خلال اجتماع تنسيقي عقدته مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي بمقر البلدية، لبحث آليات التعاون المشترك ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج والمبادرات التي ستقدمها البلدية ضمن الحدث الصيفي، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الموجهة للأطفال والناشئة في الإمارة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية مدينة الحمرية، أن البلدية تنظر إلى برنامج «عطلتنا غير» باعتباره منصة وطنية لصناعة الأثر الإيجابي في حياة الأطفال والناشئة، مشيراً إلى أن المشاركة السنوية تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح أن مختلف إدارات وأقسام البلدية شرعت في إعداد برامج تخصصية وورش إبداعية وتوعوية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وتواكب تطلعات المشاركين، بما يعزز مهاراتهم العملية، ويشجعهم على الإبداع والابتكار، ويرسخ لديهم قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة.

وأضاف أن البلدية ستوظف خبراتها وإمكاناتها وكوادرها الوطنية لتقديم باقة متنوعة من الأنشطة التي تمزج بين المعرفة والتجربة العملية والترفيه الهادف، بما يسهم في إثراء البرنامج وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمشاركين خلال العطلة الصيفية.

وأشاد الشامسي بجهود مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي في تنظيم برنامج «عطلتنا غير»، مؤكداً أن البرنامج نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي تستثمر طاقات الأبناء، وتوفر لهم بيئة متكاملة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.