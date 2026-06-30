أبوظبي تستقبل أولى رحلات قطار الركاب

شهدت محطة مدينه محمد بن زايد في أبوظبي لحظة تاريخية بوصول أول رحلة لقطار الركاب، في حدث يجسد تطور منظومة النقل الحديثة في دولة الإمارات ويعكس رؤيتها المستقبلية في تعزيز وسائل التنقل المستدامة.

ووصل القطار إلى المحطة في تمام الساعة 7 و40 دقيقة وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة، حيث عبّر الحضور عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية.

وكان في استقبال القطار عدد من المسؤولين والضيوف وأفراد المجتمع، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه المناسبة المميزة.

وأضفت الفنون التراثية الإماراتية طابعًا احتفاليًا أصيلًا على مراسم الاستقبال، إذ استُقبل القطار بعروض الفنون الشعبية التي عكست عمق الموروث الثقافي الإماراتي، وامتزجت الأهازيج التراثية بمشاعر الفخر والاعتزاز، في مشهد جمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

ويُعد وصول أول رحلة لقطار الركاب إلى محطة محمد بن زايد خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة النقل في الدولة، بما يسهم في توفير خيارات تنقل آمنة ومريحة ومستدامة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.