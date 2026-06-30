من قلب محطة الفجيرة.. «البيان» ترصد أجواء الاحتفاء بأول رحلة ركاب لقطار الاتحاد

اكتظت محطة الفجيرة منذ ساعات الصباح الأولى بالقادمين استعداداً للمشاركة في الرحلة التاريخية الأولى لقطار الاتحاد، حيث توافد ركاب من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، إلى جانب رجال الأعمال والعائلات والزوار، وسط أجواء من الفرح والسعادة والاحتفاء بهذه المناسبة الاستثنائية.

واستقبلت المحطة ضيوفها بكرم الضيافة الإماراتية، فيما شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على توثيق تفاصيل الحدث.

ومن قلب محطة الفجيرة، واكبت «البيان» لحظة تاريخية استثنائية مع انطلاق أول رحلة ركاب لقطار الاتحاد إلى أبوظبي.

وسادت أجواء من الفخر والحماس بين الحاضرين مع شروق الشمس والإيذان بانطلاق الرحلة الأولى، فيما ارتسمت مشاعر البهجة والترقب على وجوه الركاب والمشاركين، وتحرك قطار الاتحاد في رحلته الأولى نحو أبوظبي وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الإنجاز الوطني، الذي يفتح آفاقاً جديدة للتنقل ويعزز الترابط بين إمارات الدولة.