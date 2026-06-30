حمد البلوشي.. أول راكب في رحلة تاريخية لقطار الاتحاد

في مشهد وطني استثنائي، كان حمد منصور البلوشي، من أصحاب الهمم، أول من استقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبوظبي، وبالتذكرة رقم (1)، والمقعد رقم (1)، والمقصورة رقم (1)، أصبح رمزاً لانطلاقة تاريخية تعكس رؤية الإمارات في تمكين الإنسان وجعل أصحاب الهمم جزءاً أصيلاً من قصص النجاح والريادة الوطنية.

وأعرب حمد البلوشي عن سعادته الغامرة بهذه اللحظة التاريخية، مؤكداً أن اختياره كأول راكب على متن قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبوظبي يمثل مصدر فخر واعتزاز كبير له، وقال: أشعر بفرحة لا توصف وأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز الوطني الذي يجسد طموحات الإمارات ورؤيتها للمستقبل، وستبقى هذه اللحظة ذكرى خالدة في حياتي.