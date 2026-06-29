الهيئة الوطنية للإعلام: تطوير إطار رقابي لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل

أكدت ميثاء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير إطار رقابي متكامل لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الاتصالات، بهدف تعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية وضمان الاستخدام المسؤول لهذه المنصات.

وقالت إن قانون السلامة الرقمية للطفل وضع إطاراً واضحاً لحماية الأطفال على المنصات الرقمية، فيما حدد تصريح «مُعلن» الضوابط المنظمة لمشاركة الأطفال في صناعة المحتوى، ونوعية المحتوى الذي يمكنهم تقديمه.

وأوضحت أن الهيئة تشجع الأطفال على إنتاج المحتوى التعليمي والثقافي والتوعوي والترفيهي الهادف الذي يعزز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، في المقابل لا تشجع أي ممارسات تتضمن استغلال الأطفال في الإعلانات أو تشغيلهم في أعمال إعلامية بما يخالف الضوابط والأعمار المحددة.

وأضافت أن الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية، تعتزم إطلاق مبادرات وبرامج توعوية خلال الفترة المقبلة، تستهدف رفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بالاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، ونشر أفضل الممارسات الرقمية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع المحتوى الرقمي بصورة آمنة ومسؤولة.