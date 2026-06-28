55 مزارعاً في «خورفكان للمانجو 2026» بزيادة 40 % في حجم المشاركة

انطلقت، مساء أول من أمس، في مدينة خورفكان، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان خورفكان للمانجو 2026، الذي يقام تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا» في مركز إكسبو خورفكان، الحدث السنوي الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان ومركز إكسبو خورفكان، ويستمر حتى مساء غد الأحد، مسجلاً نمواً لافتاً بنسبة 40 % في حجم المشاركة مقارنة بالدورة الماضية.

ويشارك في المهرجان 55 مزارعاً، إلى جانب نخبة من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد والأسر المنتجة من مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي من سلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت، ومشاركة دولية من جمهورية أوغندا، فيما توسعت البنية التنظيمية للمهرجان بزيادة في مساحة أجنحة العرض بلغت 70 % لاستيعاب الزيادة في الإقبال. افتتح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وعقب قص شريط الافتتاح تجول الحضور في أروقة المهرجان، واطلعوا على ما يعرضه المزارعون من أكثر من 150 صنفاً من أجود ثمار المانجو المحلية، إلى جانب الحمضيات والفواكه الموسمية، التي تزخر بها مزارع المنطقة الشرقية، كما استمعوا إلى شرح وافٍ حول المعروضات والمنتجات والصناعات التحويلية المبتكرة القائمة على ثمرة المانجو.