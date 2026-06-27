686 رخصة بناء خلال مايو تعكس الزخم العمراني في رأس الخيمة

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة إصدار 686 رخصة بناء خلال شهر مايو 2026، في مؤشر يعكس استمرار النشاط العمراني والتنموي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بالطلب المتزايد على المشاريع السكنية والاستثمارية والخدمية.

كما سجلت البلدية 701 شهادة إنجاز و164 معاملة اعتماد مخطط خلال الفترة ذاتها، بما يؤكد حيوية قطاع البناء ودوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعكس جهود البلدية في تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات متكاملة تدعم قطاع البناء والتشييد وترتقي بجودة الحياة.

وأظهرت الإحصائيات استقبال 83 طلب رخصة بناء جديدة، و174 طلب تعديل وإضافة، فيما بلغ عدد المعاملات ضمن فئة الرخص الأخرى 429 رخصة خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالمباني المرخصة الجديدة والمضافة، بلغ إجمالي عددها 217 رخصة، توزعت على عدة فئات شملت 83 رخصة للأسوار والحواجز، و53 رخصة للملحقات، و52 رخصة للفلل الخاصة، إضافة إلى 13 رخصة للفلل الاستثمارية، و10 رخص للمباني متعددة الطوابق، و4 رخص للمباني ذات الطابق الواحد، ورخصة واحدة لكل من المباني العامة والمباني الصناعية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الطلب على مشاريع البناء والتطوير في الإمارة، بما يواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها رأس الخيمة، ويعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية وسكنية رائدة.