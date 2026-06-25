شرطة الشارقة تعزز جهود مكافحة المخدرات ببرامج وقائية استباقية

أكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات والأفراد، مشددًا على أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تواصل تطوير برامجها الوقائية والتوعوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز حماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب، ويرسخ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال إطلاق شرطة الشارقة ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، الذي يقام تحت شعار "حماية للفرد.. صون للمجتمع"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والجهات الشريكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والوقاية من آفة المخدرات.

واستعرض الملتقى أحدث الاستراتيجيات الوقائية والتوعوية لمواجهة المخدرات، إلى جانب أبرز مؤشرات وإنجازات شرطة الشارقة في هذا المجال، والتي شملت تنفيذ مئات البرامج التوعوية والوصول إلى ملايين المستفيدين، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية.

وأكدت شرطة الشارقة أن تنظيم الملتقى يجسد التزامها المستمر بنشر الوعي بمخاطر المخدرات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود الوطنية لحماية أفراد المجتمع، بما يدعم مسيرة الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المجتمع.