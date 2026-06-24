18 فعالية لـ«صيفك على كيفك» في رأس الخيمة

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل في المعسكر الصيفي الرابع عشر تحت شعار «صيفك على كيفك» بمقرها الرئيسي في منطقة الظيت برأس الخيمة، إلى جانب المعسكر الصيفي الثامن في مقر الجمعية بمنطقة الرمس، وذلك ضمن برامجها السنوية الرامية إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية في أنشطة نوعية تجمع بين التعلم والترفيه.

وينظم المعسكر من 13 إلى 30 يوليو المقبل على مدار ثلاثة أسابيع، مستهدفاً أطفال الفئة العمرية من 9 إلى 12 عاماً، عبر برنامج متكامل يركز على تنمية المهارات الحياتية والمعرفية في بيئة تعليمية وتفاعلية محفزة.

وقال خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إن المعسكر يقدم 18 فعالية متنوعة تجمع بين التعليم والترفيه، تتوزع على 12 ورشة تدريبية وتفاعلية و6 رحلات تثقيفية وترفيهية، بما يوفر للمشاركين تجربة ثرية تعزز مهاراتهم وتوسع مداركهم وتدعم تطورهم الشخصي والمعرفي.

ولفت إلى أن برامج المعسكر ترتكز على أربعة مسارات رئيسية تشمل التلاحم الأسري والهوية الوطنية، والصحة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب القيادة والجاهزية للمستقبل، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في إعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد أن المعسكرات الصيفية تمثل إحدى المبادرات المجتمعية المهمة التي تحرص الجمعية على تطويرها سنوياً، لما تؤديه من دور فاعل في استثمار أوقات النشء والشباب وتعزيز قدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع.

وأشار إلى أن المعسكر يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وبناء الأجيال، من خلال تقديم برامج نوعية تعزز الهوية الوطنية وترسخ القيم المجتمعية وتدعم المهارات المستقبلية، بما يسهم في إعداد جيل واثق من نفسه ومعتز بهويته وقادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأضاف أن تنوع الورش والأنشطة والرحلات يعكس حرص الجمعية على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وترسخ مفهوم التعلم الممتع، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لدى المشاركين.