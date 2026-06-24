لا مشاكل تقنية في أولى اختبارات الصف الثاني عشر

أكد طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام أن اختبار الرياضيات، الذي أدوه اليوم ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، جاء مناسباً لمستوى الطالب المتوسط وخالياً من التعقيدات، فيما لم تسجل المدارس أي مشكلات تقنية أو أعطال أثرت في سير الاختبار الإلكتروني.

وأوضح الطلبة أن الاختبار تضمن 30 سؤالاً تنوعت بين مهارات الفهم والتطبيق، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافياً، وأن معظم الأسئلة جاءت من صميم المنهج الدراسي.

كما أكد طلبة في المسار المتقدم أن الاختبار راعى الفروق الفردية بين الطلبة، رغم احتوائه على بعض الأسئلة التي تطلبت مزيداً من التركيز والتفكير العليا، لافتين إلى أن مستوى الاختبار بشكل عام كان مناسباً للطالب المستعد جيداً.

وشهدت المدارس استقراراً فنياً كاملاً خلال فترة الاختبار، مع توفير الدعم التقني والإشراف اللازمين لضمان سير الامتحانات بسلاسة، في أول أيام اختبارات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر