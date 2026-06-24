مدارس: حضور طلبة الثاني عشر خلال الامتحانات مسؤولية ولي الأمر والمدارس تتكفل بعودتهم

وجهت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى ضرورة توفير وسائل النقل الصباحية لطلبة الصف الثاني عشر خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وذلك نظراً لانطلاق الاختبارات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما أكدت المدارس استمرار توفير حافلات العودة بعد انتهاء الامتحانات لإيصال الطلبة إلى منازلهم.

وأوضحت مدارس، عبر تعميمات ورسائل موجهة إلى أولياء الأمور، أن مواعيد الاختبارات لطلبة الصف الثاني عشر استدعت إعادة تنظيم خدمات النقل المدرسي خلال فترة الامتحانات الممتدة حتى الثالث من يوليو المقبل، حيث لن تتوافر رحلات صباحية للطلبة في عدد من المدارس، بينما ستستمر رحلات العودة وفق الجداول الزمنية المحددة بعد انتهاء الاختبارات.

وأكدت مدارس أن الطلبة مطالبون بالحضور إلى مقار الامتحانات قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، داعية أولياء الأمور إلى التنسيق المسبق لتأمين وصول أبنائهم إلى المدرسة، بما يضمن انتظام سير الاختبارات وعدم تأخر الطلبة عن لجان الامتحان.

وفي المقابل، أشارت المدارس إلى استمرار تشغيل حافلات العودة بعد انتهاء الاختبارات، حيث تتكفل المدارس بنقل الطلبة إلى منازلهم وفق المسارات المعتمدة، وذلك حرصاً على توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة للطلبة خلال فترة الامتحانات.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وسط استعدادات تنظيمية وفنية لضمان سير الاختبارات بسلاسة وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم.