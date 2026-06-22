12989 خدمة طبية مجانية في خورفكان خلال 6 أشهر

قدمت عيادة جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان 12,989 خدمة طبية مجانية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 2185 مريضاً من غير المقتدرين، بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليون درهم، في إطار جهود الجمعية لدعم برامج المساعدات العلاجية وتعزيز الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد عبدالغفور آل علي، مدير مكتب إدارة مراكز الرعاية الصحية بالجمعية، أن الخدمات المقدمة تعكس التزام الجمعية بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمستفيدين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الصحة ركيزة أساسية لتمكين الإنسان وتحسين جودة حياته.

وأوضح أن العيادة قدمت 5142 استشارة طبية في تخصصَي الطب العام وطب الأسنان، بتكلفة تجاوزت نصف مليون درهم، إلى جانب صرف 4512 وصفة علاجية مجانية بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون درهم، ما أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وأضاف أن العيادة أجرت أيضاً 3335 فحصاً طبياً مجانياً بقيمة تجاوزت 111 ألف درهم، الأمر الذي ساعد على تسريع تشخيص الحالات واستكمال إجراءات العلاج ضمن العيادة نفسها، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين.

وأشار إلى أن العيادة توفر منظومة متكاملة تشمل الكشف الطبي والفحوصات وصرف الأدوية في مكان واحد، ما ينعكس إيجاباً على راحة المرضى، خصوصاً كبار السن والأسر محدودة الدخل، مؤكداً استمرار الجمعية في تطوير خدماتها الصحية وتوسيع نطاق المساعدات العلاجية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وتعزيز جودة الحياة للفئات المستحقة.