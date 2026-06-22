1640 طن زيوت وشحوم الطهي تمت معالجتها خلال 2025 بالفجيرة

كشفت بلدية الفجيرة عن نجاح مشروع إدارة زيوت وشحوم الطهي في الإمارة في معالجة 58.5 طناً من زيوت الطهي المستعملة و1,584 طناً من الشحوم الغذائية خلال عام 2025، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.51 طن، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته البلدية مع مجموعة «بلو السركال» لمتابعة نتائج مشروع إدارة زيوت وشحوم الطهي في إمارة الفجيرة، ومراجعة الأداء التشغيلي والمالي للمشروع خلال عام 2025، في إطار سعيها إلى تطوير المنظومة البيئية وتبني أفضل الممارسات المستدامة.

واستعرض الاجتماع مستوى الإنجاز المحقق في المشروع، وأبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز كفاءة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأكدت البلدية أن المشروع نجح في تجميع ومعالجة الزيوت المستعملة وشحوم الطعام وفق أفضل المعايير العالمية، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ومواد صديقة للبيئة، تشمل الصابون والأسمدة والوقود الحيوي.

وأكدت البلدية حرصها على منع الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة والصحة العامة، مثل التخلص من الزيوت المستعملة وشحوم الطعام عبر شبكات الصرف الصحي أو إعادة استخدامها بطرق غير آمنة، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية وبرامج تدريبية تستهدف المنشآت الغذائية في الإمارة، بما فيها الفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية.

وأضافت أن البلدية تكثف جهودها بشكل مستمر لنشر الوعي البيئي والصحي وتعريف المنشآت الغذائية بالآليات السليمة للتخلص من الزيوت والشحوم وفق المعايير العالمية، عبر جمعها ونقلها ومعالجتها بشكل آمن وصحيح.

وفي ختام الاجتماع، خرج المشاركون بعدد من التوصيات والمخرجات التطويرية الهادفة إلى دعم المشروع ورفع كفاءته خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة في إمارة الفجيرة.