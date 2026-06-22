86.9 ألف استشارة غذائية في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية»

قدمت عيادات التغذية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 86 ألفاً و952 استشارة غذائية خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دور خدمات التغذية العلاجية والوقائية ضمن منظومة الرعاية الصحية، وارتباطها المباشر بإدارة الأمراض المزمنة، وتحسين أنماط الحياة، وتعزيز جودة حياة المرضى.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن المستشفيات استحوذت على النصيب الأكبر من الاستشارات الغذائية بواقع 68 ألفاً و950 استشارة، مقابل 17 ألفاً و527 استشارة قدمتها مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما بلغ عدد استشارات الرعاية المنزلية 226 استشارة، والعيادات الافتراضية والرقمية 249 استشارة.

وتصدرت الشارقة قائمة المناطق من حيث عدد الاستشارات، مسجلة 34 ألفاً و287 استشارة، توزعت بين 29 ألفاً و93 استشارة في المستشفيات، و5 آلاف و28 استشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 3 استشارات في الرعاية المنزلية و163 استشارة عبر العيادة الافتراضية والرقمية.

وجاءت رأس الخيمة في المرتبة الثانية بإجمالي 22 ألفاً و298 استشارة، منها 18 ألفاً و286 استشارة في المستشفيات و3 آلاف و934 في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و78 استشارة ضمن الرعاية المنزلية، تلتها الفجيرة بـ20 ألفاً و639 استشارة، شملت 14 ألفاً و661 في المستشفيات و5 آلاف و898 في مراكز الرعاية الصحية الأولية و80 استشارة للرعاية المنزلية.

وسجلت أم القيوين 5 آلاف و324 استشارة غذائية، منها 4 آلاف و533 في المستشفيات و704 في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب استشارة واحدة في الرعاية المنزلية و86 استشارة رقمية. وبلغ عدد الاستشارات في دبي ألفين و832 استشارة، منها ألفان و377 في المستشفيات و418 في مراكز الرعاية الصحية الأولية و37 عبر الرعاية المنزلية، فيما سجلت عجمان ألفاً و572 استشارة، تركز معظمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بواقع 1545 استشارة، إضافة إلى 27 استشارة في الرعاية المنزلية.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق خدمات التغذية في المنشآت الصحية، خصوصاً داخل المستشفيات التي شكلت المحور الأكبر لتقديم الاستشارات، بما يرتبط بحاجة المرضى إلى خطط غذائية علاجية مرافقة للرعاية الطبية، ولا سيما في حالات السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى وسوء التغذية، وغيرها من الحالات التي تتطلب متابعة غذائية متخصصة.

كما تبرز البيانات أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات وقائية ومبكرة، إذ تمثل هذه المراكز نقطة اتصال أساسية مع أفراد المجتمع، وتلعب دوراً مهماً في رفع الوعي بالتغذية السليمة، ومساندة المرضى في تبني أنماط حياة صحية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة.