الإمارات.. تحذيرات من دفعة مزوّرة لـ"بوتوكس كوزميتيك للحقن 100 وحدة"

أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء، تحذيراً عاجلاً بشأن دفعة مزوّرة من مستحضر "بوتوكس كوزميتيك" للحقن 100 وحدة" تحمل رقم "C7048C4" وذلك بعد التأكد من أن رقم الدفعة المذكور لا يتطابق مع سجلات شركة "أبفي الأمريكية" المصنّعة للمنتج، منوّهة إلى أن المنتج لم يتم استيراده عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن استخدام هذه المنتجات المزيفة قد يشكل خطراً على الصحة العامة، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وما قد يترتب على استخدامها من تفاعلات صحية ضارة أو مضاعفات غير متوقعة.

ودعت مؤسسة الإمارات للدواء مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والمنشآت الطبية إلى التحقق بدقة من صحة المنتجات الطبية قبل استخدامها أو صرفها، والتوقف فوراً عن استخدام أو تداول أي عبوات تحمل رقم التشغيلة المشار إليه، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حال ظهور أي أعراض غير معتادة بعد الاستخدام، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو أنشطة غير نظامية تتعلق بتداول هذه الدفعة.