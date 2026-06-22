علي النعيمي: اعتدنا في الإمارات على تحويل الأزمات لفرص

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة حوارية بعنوان "ماذا بعد الأزمة" ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي، وأدارتها منى الرئيسي رئيس التحرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن ما حدث خلال فترة حرب الـ 40 يوماً والهجمات الإيرانية الغادرة، لم تشكل أزمة في دولة الإمارات وإنما شكلت أزمة للآخرين، فالإمارات لطالما اعتادت على تحويل الأزمات لفرص، وبين النعيمي أن المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة ودور الاعلامين أن يكونوا جسراً لتعزيز الثقة وفتح آفاق للمستقبل.وبيّن أن قيادتنا الرشيدة لهم تفكير استباقي لا يقتصر على إيجاد الحلول وإنما مواجهة التحديات، وسياق عمل الامارات استباقي. مؤكداً أن الإمارات خلال الأزمة استطاعت التصدي والصمود والعمل على خيارات المستقبل.

وأكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مقارنة دولة الإمارات بالآخرين هي مقارنة خاطئة لأننا نفهم التحديات ونتحمل المسؤولية لصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وبين أن احترام الامارات فرضته صراحتها لأنها ليس لديها ما تخفيه في الغرف المغلقة. نحن نقدم نموذجا للعالم وليس للمنطقة فقط واستطعنا أن نكسب احترام الجميع وحتى من اعتدى علينا يعترف بنجاحنا.

وشدد النعيمي على ضرورة أن نتجاوز العمل التقليدي في الاعلام، ومسؤولية الإعلاميين هي صناعة الخبر وليس نقل الخبر. ويجب على الإعلامي قراءة ما بين السطور وألا يضع نفسه في موقف لا يملك فيه المعلومة الدقيقة، وأن يعتمد على البيانات الرسمية للدولة، والحذر من الحماس والانسياق وراء الشائعات.