«تم تدمير الهدف».. لعبة تفاعلية تحاكي بطولات قواتنا المسلحة

سجلت براند دبي حضوراً لافتاً في منتدى الإعلام الإماراتي من خلال لعبة تفاعلية تهدف إلى توجيه رسالة شكر وتقدير لجهود وزارة الدفاع في حماية الوطن.

وأكدت أمينة طاهر، مدير المشاريع الإبداعية في براند دبي، أن تصميم اللعبة استُلهم من الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع حول التصدي للمسيّرات المعادية، ويتضمن العبارة الصوتية الشهيرة «تم تدمير الهدف» التي لاقت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

وأوضحت أن الفكرة جاءت انسجاماً مع شعار المنتدى «الإمارات خط أحمر»، مشيرة إلى وجود خطط مستقبلية لطرح اللعبة في السوق.

من جانبه، قال عمار محمد، تنفيذي الفعاليات في براند دبي، إن لعبة «تارغت ديسترويد» صُممت على هيئة طائرة «إف-16»، حيث يؤدي اللاعب دور الطيار الذي يتصدى للمسيّرات المعادية، ومع كل عملية اعتراض ناجحة يُسمع صوت «تم تدمير الهدف».

وأضاف أنه بعد انتهاء اللعبة يمكن للمشارك تحميل مقطع فيديو يوثق تجربته أثناء التصدي للمسيّرات داخل اللعبة.