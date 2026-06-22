عبدالله آل حامد: «الإمارات خط أحمر» لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط بل نقل الإنجازات للعالم

أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن «الإمارات خط أحمر» لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط بل لابد أن تركز أيضاً على نقل الإنجازات للعالم، وأضاف معاليه خلال جلسة رئيسة بعنوان «حين يُختبر الوطن.. ماذا يفعل الإعلام؟»، ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ 11، أن الإعلام لعب دوراً مهماً في تعزيز تماسك المجتمع خلال الأزمة الأخيرة، وكان المقيمون يتحدثون بصوت الامارات للعالم.

وأوضح آل حامد أن الاعلام الاماراتي رزين ورصين ولا يجب أن يتوقف مع الأزمات، والمؤسسات بشكل عام ومن ضمنها الإعلامية في مرحلة استباقية لمواجهة المستقبل، مؤكداً أنه لا يوجد ذباب الكتروني في الإمارات وهناك مغرضون وحسدة على إنجازات الدولة، وأي شخص يتعدى حدوده هناك نظام وقوانين صارمة لردعه.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة أن يكون الإماراتي هو من يروي قصة الإمارات ونعمل حالياً لإعداد برامج متخصصة وسوف يكون هناك متحدثون لكل مجال ليكونوا رواة لقصصنا الملهمة في الامارات.