150 صنفاً في مهرجان خورفكان للمانجو 2025

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان خورفكان للمانجو 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمجلس البلدي وبلدية مدينة خورفكان، تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا»، بمشاركة 33 مزارعاً بعرض ما يزيد على 150 صنفاً من المانجو، ومشاركة عدد من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد، مشاركة واسعة من كافة إمارات الدولة ووفود من سلطنة عمان والسعودية وأوغندا وباكستان.

افتتح المهرجان الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبد الله المر النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وحسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي والإمارات الشمالية، والمهندس عبد الرحمن النقبيّ مدير بلدية مدينة خورفكان، والدكتور محمد خلفان النقبي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو السنوي بخورفكان، وعدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في مدينة خورفكان.

وتجول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، في أروقة المهرجان، واطلع على ما يقدمه المزارعون من كافة إمارات الدولة، كما استمع إلى شرح حول أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها خورفكان والمنطقة الشرقية، والتي برهنت على التطور الكبير الذي يشهده قطاع زراعة المانجو والمحاصيل الأخرى، والاهتمام المتنامي به كرافد اقتصادي مهم في إمارة الشارقة.