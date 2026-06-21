مخيم صيفي لاكتشاف المواهب في الفجيرة

أعلن نادي الفجيرة العلمي فتح باب التسجيل بالمخيم العلمي الصيفي الخامس 2026، الذي ينظمه النادي تحت شعار «اكتشف شغفك.. ابن مستقبلك»، ويمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم العلمية والتقنية في بيئة تفاعلية محفزة تجمع بين التعلم والابتكار.

وقال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي إن المخيم يقدم حزمة متكاملة من المهارات والفعاليات النوعية، تشمل مجالات الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من مجموعة من الورش والتجارب التطبيقية والمسابقات التفاعلية والأنشطة الميدانية، في إطار برنامج علمي متكامل يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة وبناء شخصياتهم وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

وأوضح أن المخيم يقام خلال الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل بمقر نادي الفجيرة العلمي، ويستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 18 عاماً، خلال فترتين تدريبيتين صباحية من 09:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ومسائية من 04:30 عصراً – 07:30 مساءً، بما يوفر مرونة للمشاركين ويعزز الاستفادة من البرنامج.

وأشار إلى أن المخيم يتضمن مجموعة متنوعة من المسارات العلمية والتقنية التي تواكب متطلبات العصر، تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، إضافة إلى القسم الصناعي والمهني، والتصميم والتنفيذ، بما يتيح للطلبة استكشاف اهتماماتهم وصقل مهاراتهم في مجالات المستقبل.

وأكد أن البرنامج يركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، إلى جانب تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وذلك من خلال ورش علمية متخصصة وتجارب تطبيقية تفاعلية، ومسابقات علمية وتحديات مبتكرة، فضلاً عن أنشطة رياضية وترفيهية وزيارات تعليمية ميدانية، ومبادرات مجتمعية بإشراف نخبة من المدربين والمختصين.

وأضاف سيف المعيلي أن المخيم يأتي ضمن رؤية نادي الفجيرة العلمي لإعداد جيل مبدع ومبتكر يمتلك مهارات المستقبل، وفق برامج تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في ترسيخ ثقافة البحث والاكتشاف والابتكار لدى الطلبة.

ودعا الطلبة وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر، نظراً لمحدودية المقاعد، مؤكداً أن المخيم يشكل فرصة نوعية لخوض تجربة علمية متكاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين نحو مستقبل مليء بالإنجازات.