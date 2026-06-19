100 ألف درهم غرامة «تعدين العملات» في المزارع

جددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دعوة أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى تجنب الانخراط في ممارسة «تعدين العملات الرقمية المشفرة في المزارع»، موضحة أن هذه الممارسات تقع خارج نطاق الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع التي حددتها الهيئة، لتعارض هذه الأنشطة مع سياسات الاستدامة الزراعية.

وأكدت الهيئة في منشور عبر نافذتها الرسمية على موقع «إكس» أن استغلال المزرعة في أنشطة غير مصرح بها، مثل تعدين العملات الرقمية، يعد مخالفة صريحة، ويعرض صاحبها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وبينت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تلك الممارسات المخالفة تتسبب كذلك في وقف كل البرامج والخدمات المقدمة من الهيئة وفصل الكهرباء عن المزرعة، والتحفظ على المعدات والأجهزة المستخدمة في التعدين وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعت الجمهور إلى ضرورة العمل على حماية الموارد الزراعية، وضمان الاستخدام السليم للمزارع.