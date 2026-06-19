المرأة الإماراتية.. دور فاعل في التنمية

تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية والنجاح الذي حققته في المجلس الوطني الاتحادي مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني، حيث جاءت هذه التجربة المتفردة ثمرة لإيمانها الراسخ بكفاءتها وقدرتها على تحقيق الأثر الإيجابي والنوعي في مختلف قطاعات العمل، وهو ما عزز تنافسية الإمارات، حيث حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان.

وتترجم المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعم المسيرة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

ويُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية، التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.

وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية - كناخبة ومرشحة - في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50 % في الفصل التشريعي السابع عشر.

وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021، ضمن التقرير العالمي للتنافسية، ما يؤكد أن تمكين المرأة يشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، ما أسهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في مجال التمكين السياسي للمرأة.

هذا الإنجاز لم يكن وليد قرار منفرد، وإنما جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من السياسات والتشريعات، التي استهدفت تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.