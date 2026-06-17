الإمارات.. 8 أسابيع إجازة الصيف للطلبة و5 أسابيع للمعلمين

تبدأ إجازة الكادر التعليمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 18 يوليو 2026 وتستمر حتى 23 أغسطس 2026، حيث يحصلون على إجازة صيفية تمتد لنحو 5 أسابيع ويومين، على أن يعودوا إلى مدارسهم في 24 أغسطس استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027.

وفي المقابل، يستفيد الطلبة من إجازة صيفية تمتد لنحو 8 أسابيع ويومين، تبدأ عقب انتهاء العام الدراسي في 3 يوليو 2026، على أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 31 أغسطس 2026، لتكون بذلك إجازة الطلبة أطول بنحو 3 أسابيع من الإجازة الممنوحة للكادرين الإداري والتعليمي.

ووفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2025-2026، ينهي الطلبة عامهم الدراسي يوم 3 يوليو 2026 بعد أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي تُعقد خلال الفترة من 24 يونيو إلى 3 يوليو.

وتتضمن البرمجة الزمنية عدداً من الأعمال الأكاديمية والإدارية التي تسبق بدء الإجازة الصيفية للكوادر التعليمية، حيث تُعقد الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026، يليها تحليل نتائج نهاية العام الدراسي وإصدارها يومي 12 و13 يوليو.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2026 لتنفيذ التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، بهدف تعزيز التطوير المهني ورفع جاهزية العاملين في الميدان التربوي استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وفي الوقت ذاته، تُنظم المدارس اختبارات الإعادة للطلبة المستحقين خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2026، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها يوم 20 يوليو 2026.

وتبدأ الإجازة الصيفية للكادر الإداري والتعليمي اعتباراً من 18 يوليو 2026 بعد استكمال جميع الأعمال المرتبطة بالاختبارات والنتائج والتدريب، فيما يعود العاملون إلى مدارسهم يوم 24 أغسطس 2026 لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والأكاديمية للعام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي 2026-2027 للطلبة يوم 31 أغسطس 2026، بعد أسبوع من عودة الهيئات التدريسية والإدارية إلى المدارس، بما يتيح استكمال التجهيزات المدرسية والخطط التعليمية والجداول الدراسية قبل استقبال الطلبة