تخصيص وتسليم 300 مسكن في مشروعي وادي العمردي والعوير

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن الانتهاء من تخصيص وتسليم 300 مسكن للمواطنين ضمن مشروعي وادي العمردي والعوير السكنيين، فيما تواصل المؤسسة استقبال المستفيدين لاستكمال إجراءات حجز مساكنهم، في خطوة تجسد نجاح أحد أكبر المشاريع الإسكانية التي تشهدها إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة، وتعكس رؤية وتوجهات حكومة دبي الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز سعادة واستقرار الأسرة الإماراتية، من خلال توفير مجتمعات سكنية متكاملة وحديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم رفاهيتهم الاجتماعية.

مساكن جاهزة

وقالت نورة محمد الرميثي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لــ«البيان»: إن المشروعين يضمان 830 مسكناً جاهزاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، ويشكلان أكبر دفعة من المساكن الجاهزة الممنوحة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية صُممت وفق أفضل المعايير العمرانية والهندسية التي تراعي احتياجات الأسرة المواطنة وتوفر الخصوصية والراحة وإمكانية التوسع المستقبلي.

وأضافت: «بدأت الأسر المواطنة التي تسلمت مساكنها الانتقال إلى منازلها الجديدة، في إطار حرص المؤسسة على توفير بيئة سكنية متكاملة وجاهزة للسكن منذ اليوم الأول، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026».

بنية متكاملة

وأكدت الرميثي أن مشروعي وادي العمردي والعوير يمثلان نموذجاً متقدماً للمجتمعات السكنية الحديثة، حيث يتميزان ببنية تحتية متكاملة وشبكات طرق حديثة ومرافق خدمية ومجتمعية متنوعة، إلى جانب المساحات المفتوحة والمرافق الترفيهية التي تعزز الترابط الاجتماعي وتدعم أنماط الحياة العصرية والمستدامة.

وأوضحت أن المؤسسة اعتمدت آلية رقمية متطورة لتخصيص المساكن عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يضمن سهولة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، ويوفر تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين خلال مراحل اختيار المساكن واستلامها.

التزام

وأشارت نورة الرميثي إلى أن المشروعين يجسدان التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، من خلال تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تضع الإنسان والأسرة في قلب عملية التنمية. ويجمع المشروعان بين جودة التصميم وكفاءة البنية التحتية وتكامل الخدمات والمرافق المجتمعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، ورفع مستويات السعادة والرفاه الاجتماعي للمواطنين، بما يواكب رؤية دبي نحو بناء أفضل مدينة للعيش في العالم.