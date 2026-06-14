اختصار زمن فحوص متبقيات المبيدات في رأس الخيمة

قلّص مختبر الأغذية التابع لقسم المختبرات في إدارة الصحة والسلامة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة زمن فحوص متبقيات المبيدات في الأغذية من ثلاثة أيام عمل إلى أربع ساعات فقط، ضمن منظومة متقدمة تغطي أكثر من 700 نوع من متبقيات المبيدات، وتتعامل مع أكثر من 5000 عينة غذائية وبيئية سنوياً، منها نحو 1000 عينة مخصصة لهذا النوع من الفحوص.

ويعود هذا التطوير إلى حزمة تحسينات شملت إعادة هندسة إجراءات العمل داخل المختبر، ورفع كفاءة تشغيل الأجهزة والتقنيات المخبرية المتقدمة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الفنية، ما أسهم في تسريع إصدار النتائج مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والموثوقية.

ويعزز هذا الإنجاز كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في الإمارة، عبر تسريع اتخاذ القرارات الرقابية المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحسين انسيابية تداول واستيراد المنتجات الغذائية، إلى جانب رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توفير نتائج مخبرية دقيقة خلال زمن قياسي.

وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إن تقليص زمن الفحص إلى أربع ساعات يمثل نقلة نوعية في أداء المختبرات البلدية، ويعكس التوجه نحو تبني الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.