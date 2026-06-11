المونديال بات أقرب.. تسهيلات متعددة لدخول الإماراتيين إلى المكسيك

كشفت سفارة دولة الإمارات في المكسيك أنه تجسيدًا للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية، أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات اعتباراً من اليوم الخميس، إتمام إجراءات الوصول عبر البوابات الإلكترونية في عدد من المطارات المكسيكية، دون الحاجة إلى الإجراءات المعتادة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بأن الإجراءات تتم عبر إصدار تذكرة تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR Code) يتضمن نموذج الهجرة الرقمي المتعدد (FMMD)، الذي يجب الاحتفاظ به طوال مدة الإقامة، مشيرة في الوقت نفسه بأن الشروط تتضمن بأن يكون عمر المسافر 18 عاماً فأكثر.

وأفادت السفارة بأنه يُستثنى من ذلك المقيمون المؤقتون والدائمون في المكسيك وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

ودعت السفارة الجمهور إلى زيارة موقعها الالكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الخارجية لمعرفة المزيد من المعلومات والاطّلاع على صفحة إرشادات السفر.