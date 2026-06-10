كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً. وقال خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31122025، أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65%،.

وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5% وهو ما يعد تُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.